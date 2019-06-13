Роман Шаронов: Закиров для «Рубина» - игрок на перспективу

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал переход Камиля Закирова в казанскую команду.
«Он имеет хороший потенциал, неплохо оснащен технически. На данный момент это больше игрок на перспективу. Посмотрим, как он будет выглядеть в тренировочном процессе. Возраст – не главное, главное игра, которую он будет показывать», - приводит слова Шаронова пресс-служба клуба.
20-летний Закиров дебютировал в российской премьер-лиге 1 марта 2019 года. За это время провел 13 матчей и забил один мяч.
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