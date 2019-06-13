Вратарь «Анжи» Дюпин стал игроком «Рубина» (фото) Казанский клуб сообщил о приобретении на своем официальном сайте.

Вратарь Юрий Дюпин, выступавший в минувшем сезоне за «Анжи», подписал контракт с «Рубином».

Соглашение 31-летнего голкипера с казанским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20. Дюпин будет играть в «Рубине» под 22-м номером.

«Он - качественный вратарь, хорошо зарекомендовал себя в прошедшем сезоне. Одно из его сильных качеств – игра ногами, это важно. Он создаст необходимую конкуренцию во вратарской линии», - прокомментировал трансфер исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов.

В минувшем сезоне Дюпин провел 31 матч за «Анжи», в которых пропустил 51 гол и шесть раз отыграл «на ноль».