Зе Луиш намекнул на уход из «Спартака» (фото) Форвард «Спартака» выложил фотографию в инстаграм, загадочно ее подписав.

«Отпуск закончился, сейчас готовлюсь к новой спортивной эпохе», - написал Зе Луиш, закрыв комментарии к этому посту.

Ранее сообщалось, что Зе Луиш может стать игроком «Порту». Португальский клуб предлагает «Спартаку» за 28-летнего кабовердийца 8 млн евро.

«Порту» предлагает Зе Луишу годовую зарплату в размере 1,5 млн евро и контракт на четыре года. Ранее форвард уже выступал в чемпионате Португалии за «Брагу» и «Жил Висенте».

За «Спартак» Зе Луиш играет с 2015 года. За это время он провел 109 матчей и забил 35 мячей.