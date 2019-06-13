Зе Луиш намекнул на уход из «Спартака» (фото)

«Отпуск закончился, сейчас готовлюсь к новой спортивной эпохе», - написал Зе Луиш, закрыв комментарии к этому посту.
Ранее сообщалось, что Зе Луиш может стать игроком «Порту». Португальский клуб предлагает «Спартаку» за 28-летнего кабовердийца 8 млн евро.
«Порту» предлагает Зе Луишу годовую зарплату в размере 1,5 млн евро и контракт на четыре года. Ранее форвард уже выступал в чемпионате Португалии за «Брагу» и «Жил Висенте».
За «Спартак» Зе Луиш играет с 2015 года. За это время он провел 109 матчей и забил 35 мячей.
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