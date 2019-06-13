Азар официально стал игроком «Реала» (видео) - Советский спорт
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13 июня 2019 21:18Футбол

Азар официально стал игроком «Реала» (видео)

Ранее сообщалось, что его переход обошелся «сливочным» в 100 млн евро.

Сегодня, 13 июня, мадридский «Реал» провел презентацию полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

Хавбек прибыл на стадион «Сантьяго Бернабеу» вместе с членами своей семьи, а также провел фотосессию с президентом «бланкос» Флорентино Пересом.

Отметим, что 27-летний Азар был представлен болельщикам с футболкой без игрового номера. В «Челси» он выполнял роль десятки. В «Реале» этот номер принадлежит хорватскому полузащитнику Луке Модричу.

По информации СМИ, подписав соглашение с «Реалом», Эден Азар стал самым высокооплачиваемым игроком команды.

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