Азар официально стал игроком «Реала» (видео)

Сегодня, 13 июня, мадридский «Реал» провел презентацию полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Хавбек прибыл на стадион «Сантьяго Бернабеу» вместе с членами своей семьи, а также провел фотосессию с президентом «бланкос» Флорентино Пересом.
Отметим, что 27-летний Азар был представлен болельщикам с футболкой без игрового номера. В «Челси» он выполнял роль десятки. В «Реале» этот номер принадлежит хорватскому полузащитнику Луке Модричу.
По информации СМИ, подписав соглашение с «Реалом», Эден Азар стал самым высокооплачиваемым игроком команды.
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