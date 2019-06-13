Фанаты «Реала» потребовали от руководства клуба пригласить Мбаппе (видео) - Советский спорт
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13 июня 2019 21:29ФутболГичунцев Артур

Фанаты «Реала» потребовали от руководства клуба пригласить Мбаппе (видео)

Ранее сообщалось, что француз может перебраться на «Сантьяго Бернабеу» за 230 млн евро.

Сегодня, 13 июня, мадридский «Реал» представил полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

Как сообщает Marca, во время его презентации фанаты «сливочных» потребовали от клуба пригласить форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Отмечается, что болельщики скандировали с трибун: «Мы хотим Мбаппе!».

По слухам, 20-летний француз недоволен своим положением в клубе, а его отец уже начал работу над переходом в другую команду.

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