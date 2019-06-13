Сборные Австралии и Катара выступят на Кубке Америки-2020 - Советский спорт
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13 июня 2019 21:57ФутболГичунцев Артур

Сборные Австралии и Катара выступят на Кубке Америки-2020

Об этом сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ.

Сборные Австралии и Катара стали участниками розыгрыша Кубка Америки-2020, который пройдет в Аргентине и Колумбии.

Как сообщает официальный сайт Южноамериканской конфедерации футбола, обе сборные приглашены на турнир в качестве приглашенных команд. Их кандидатуры одобрили на совете КОНМЕБОЛ.

Ранее стало известно, что в Северной группе, кроме одной из приглашенных сборных, выступят команды Бразилии, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора и Перу.

Вторая приглашенная сборная окажется в Южной группе, где также сыграют команды Аргентины, Чили, Уругвая, Парагвая и Боливии.

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