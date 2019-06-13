Аллегри объявил о годичной паузе в тренерской карьере - Советский спорт
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13 июня 2019 23:13ФутболГичунцев Артур

Аллегри объявил о годичной паузе в тренерской карьере

Ранее сообщалось, что он может возглавить «Челси». Также им интересовалась «Барселона».

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри не будет тренировать в следующем сезоне. Он заявил, что возьмет годичный отпуск после ухода из «Ювентуса».

«Собираюсь взять паузу. Мне нужен отдых. Хочу заняться личной жизнью, и снова ощутить радость общения с семьей.

У меня сложилось впечатление, что последние 16 лет я провел в миксере. Приходилось идти на жертвы. Я не видел родных и друзей. В этом году я хочу отдохнуть перед началом новой работы», – приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, Аллегри руководил «Ювентусом» с 2014 по 2019 год. За это время он пять раз выигрывал серию А, и два раза выводил команду в финал Лиги чемпионов.

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