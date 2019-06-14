Юрий Дюпин: С детства мечтал оказаться в «Рубине» Голкипер подписал с клубом контракт на один сезон.

Новичок «Рубина» Юрий Дюпин объяснил, почему решил продолжить карьеру в казанском клубе.

«Кроме «Рубина» были и другие предложения, – сказал 31-летний голкипер, – но выбрал Казань, потому что давно, можно сказать, с детства, мечтал оказаться в этом клубе, пожить в этом прекрасном городе – у меня здесь есть друзья».

Напомним, накануне «Рубин» объявил о подписании однолетнего контракта с Дюпиным, который в завершившемся сезоне выступал за «Анжи» и провел без замен все 30 матчей премьер-лиги, в которых пропустил 50 голов.

Ранее Дюпин играл за «Динамо» (Барнаул), «Металлург-Кузбасс», «СКА-Хабаровск» и «Кубань».