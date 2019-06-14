«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри, Лэмпард возглавит «синих» - Советский спорт
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14 июня 2019 07:12ФутболЛипкин Антон

«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри, Лэмпард возглавит «синих»

Контракт Сарри с «Ювентусом» будет рассчитан на три года.

«Челси» и «Ювентус» договорились о возвращении главного тренера «синих» Маурицио Сарри в Италию, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

«Старая синьора» заплатит за 60-летнего специалиста компенсацию, которая будет разделена на фиксированную часть и бонусы. Контракт Сарри с «Ювентусом» рассчитан на три года.

По информации источника, соглашение удалось достичь благодаря хорошим отношениям между клубами и участвующим с их стороны в переговорах Фабио Паратичи («Ювентус») и Марины Грановской («Челси»).

В то же время новым главным тренером «синих» станет бывший игрок клуба Фрэнк Лэмпард, который в прошлом сезоне возглавлял клуб чемпионшипа «Дерби Каунти».

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