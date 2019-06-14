Мак Аллистер, на которого претендует «Спартак», хочет перейти в «Бока Хуниорс» - Советский спорт
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14 июня 2019 09:23ФутболЛипкин Антон

Мак Аллистер, на которого претендует «Спартак», хочет перейти в «Бока Хуниорс»

Права на аргентинца принадлежат «Брайтону».

Полузащитник Алексис Мак Аллистер близок к подписанию контракта с «Бока Хуниорс», сообщает TyC Sports.

20-летний аргентинец принадлежит «Брайтону», однако никогда не играл за английский клуб. В январе «чайки» выкупили Мак Аллистера у «Архентинос Хуниорс» и сразу отдали его обратно в аренду до конца 30 июня.

Накануне стало известно, что «Спартак» предложил «Брайтону» 20 миллионов евро за атакующего полузащитника.

Ожидается, что «Бока Хуниорс» также возьмет Мак Аллистера в аренду с правом последующего выкупа.

В 72 матчах за «Архентинос Хуниорс» на счету игрока десять голов и семь результативных передач.

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