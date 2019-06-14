Мак Аллистер, на которого претендует «Спартак», хочет перейти в «Бока Хуниорс»

Полузащитник Алексис Мак Аллистер близок к подписанию контракта с «Бока Хуниорс», сообщает TyC Sports.
20-летний аргентинец принадлежит «Брайтону», однако никогда не играл за английский клуб. В январе «чайки» выкупили Мак Аллистера у «Архентинос Хуниорс» и сразу отдали его обратно в аренду до конца 30 июня.
Накануне стало известно, что «Спартак» предложил «Брайтону» 20 миллионов евро за атакующего полузащитника.
Ожидается, что «Бока Хуниорс» также возьмет Мак Аллистера в аренду с правом последующего выкупа.
В 72 матчах за «Архентинос Хуниорс» на счету игрока десять голов и семь результативных передач.
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