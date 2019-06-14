«Порту» представил третью форму на сезон (фото)

«Порту» в официальном твиттере клуба опубликовал фотографии третьей формы команды на следующий сезон. Футболка выполнена в сине-голубых цветах, шорты – синие.
В дизайне формы создатели хотели отобразить кожу дракона, которая как будто приклеена к коже игроков.
«Нам было очень важно представить стиль, который, по нашему мнению, мог бы создать мгновенную связь между болельщиками и командой», – заявил директор New Balance Football Кенни МакКаллум.
Напомним, в завершившемся сезоне «Порту» стал вице-чемпионом Португалии и дошел до ¼ финала Лиги чемпионов, где проиграл будущему победителю «Ливерпулю».
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