Игорь Криушенко: Уверен, что сборную Белоруссии ждет светлое будущее - Советский спорт
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14 июня 2019 11:29ФутболЛипкин Антон

Игорь Криушенко: Уверен, что сборную Белоруссии ждет светлое будущее

Главный тренер сборной Белоруссии отправлен в отставку.

Бывший главный тренер сборной Белорусии Игорь Криушенко прокомментировал отставку со своего поста.

«Мы вместе переживали радостные моменты побед и горькие дни неудач, – приводит слова Криушенко официальный сайт Белорусской федерации футбола, – и оставались командой, что бы ни происходило. Я уверен, что в дальнейшем сборную Беларуси ждет светлое будущее».

Напомним, Криушенко был отправлен в отставку после двух домашних поражений в отборочном турнире Евро-2020 – от Германии (0:2) и Северной Ирландии (0:1).

В четырех матчах квалификации Белоруссия не набрала ни одного очка и занимает четвертое место в группе C.

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