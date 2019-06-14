Игорь Криушенко: Уверен, что сборную Белоруссии ждет светлое будущее

Бывший главный тренер сборной Белорусии Игорь Криушенко прокомментировал отставку со своего поста.
«Мы вместе переживали радостные моменты побед и горькие дни неудач, – приводит слова Криушенко официальный сайт Белорусской федерации футбола, – и оставались командой, что бы ни происходило. Я уверен, что в дальнейшем сборную Беларуси ждет светлое будущее».
Напомним, Криушенко был отправлен в отставку после двух домашних поражений в отборочном турнире Евро-2020 – от Германии (0:2) и Северной Ирландии (0:1).
В четырех матчах квалификации Белоруссия не набрала ни одного очка и занимает четвертое место в группе C.
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