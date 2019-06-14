«ПСЖ» предлагает Де Лигту более высокую зарплату, чем «Барселона» и «Ювентус»

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт имеет предложениях от трех клубов – «Барселоны», «Пари Сен-Жермен» и «Ювентуса».
По информации Sport.es, самый выгодный из этих трех вариантов в финансовом плане – «ПСЖ». В Париже 19-летнему голландцу готовы платить 12 миллионов евро в год, тогда как предложение «Ювентуса» составляет десять миллионов, а «Барселона» ограничилась шестью миллионами.
Напомним, на этой неделе журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио сообщил, что Де Лигт близок к переходу в «ПСЖ». Сумма трансфера составит 75 миллионов евро.
Де Лигт дебютировал в «Аяксе» в 2016 году и за три года провел за команду 117 матчей, в которых забил 13 голов и сделал семь результативных передач.
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