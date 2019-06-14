«Реал» сообщил о переходе бывшего игрока «Барселоны»

Японский полузащитник Такефуса Кубо продолжит карьеру в мадридском «Реале».
Как сообщает клубная пресс-служба, он будет выступать за резервную команду «сливочных» – «Кастилью». О других деталях сделки не уточняется.
По информации СМИ, переход 20-летнего хавбека «Токио» обошелся «бланкос» в 2 млн евро. При этом сам футболист будет получать на «Сантьяго Бернабеу» 1 млн евро в год.
За Кубо также вели борьбу представители «ПСЖ», но он решил вернуться в Испанию, где выступал на протяжении восьми лет в составе «Барселоны».
Добавим, что он покинул каталонцев после того, как ФИФА подвергла санкциям сине-гранатовых за нарушение при регистрации несовершеннолетних игроков.
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