«Реал» сообщил о переходе бывшего игрока «Барселоны» Накануне столичный клуб представил Эдена Азара.

Японский полузащитник Такефуса Кубо продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Как сообщает клубная пресс-служба, он будет выступать за резервную команду «сливочных» – «Кастилью». О других деталях сделки не уточняется.

По информации СМИ, переход 20-летнего хавбека «Токио» обошелся «бланкос» в 2 млн евро. При этом сам футболист будет получать на «Сантьяго Бернабеу» 1 млн евро в год.

За Кубо также вели борьбу представители «ПСЖ», но он решил вернуться в Испанию, где выступал на протяжении восьми лет в составе «Барселоны».

Добавим, что он покинул каталонцев после того, как ФИФА подвергла санкциям сине-гранатовых за нарушение при регистрации несовершеннолетних игроков.