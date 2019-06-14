Итальянские СМИ сообщили об интересе «Лацио» к Азмуну - Советский спорт
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14 июня 2019 15:18ФутболГичунцев Артур

Итальянские СМИ сообщили об интересе «Лацио» к Азмуну

Такой информацией располагает издание CittaCeleste.

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перебраться в серию А. Согласно источнику, игрок сборной Ирана попал в сферу интересов «Лацио», который хочет усилить атаку в летнее межсезонье.

Отмечается, что римляне вернулись к кандидатуре нападающего после провала по трансферу бразильца Весли Мораеса, который перешел в «Астон Виллу».

«Лацио» пытался пригласить Азмуна еще до его переезда в «Зенит», однако, тогда итальянцы не смогли договориться с «Рубином».

Также сообщается, что «орлы» претендуют на форварда «Аталанты» Андреа Петанью, однако спортивный директор клуба Игли Таре отдает предпочтение Азмуну.

В минувшем сезоне форвард «Зенита» провел 16 матчей, забил 12 голов и отдал 3 голевых передачи.

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