Мальдини назначен техническим директором «Милана», Бобан – спортивным директором

Директор по стратегическому развитию «Милана» Паоло Мальдини стал техническим директором клуба.
Отмечается, что сегодня, 14 июня, в команду также вернулся бывший футболист «россонери» Звонимир Бобан, который Он стал спортивным директором.
Добавим, что последний в 2016 году был назначен заместителем генерального секретаря ФИФА.
В минувшем сезоне «Милан» занял пятое место в таблице серии А, а также расстался с главным тренером Дженнаро Гаттузо и сейчас занимается поиском нового наставника.
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