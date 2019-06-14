Де Лигт – лучший молодой игрок минувшего сезона по версии L'Equipe

Французская газета L'Equipe опубликовала рейтинг лучших молодых игроков в минувшем сезоне. Отметим, что в списке представлены футболисты до 20 лет.
На первой позиции расположился капитан «Аякса» Маттейс де Лигт. Второе место занял полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, а третьим стал хавбек «Байера» Кай Хаверц.
Полный список выглядит так:
1. Матейс де Лигт («Аякс»)
2. Джейдон Санчо («Боруссия»)
3. Кай Хаверц («Байер»)
4. Жоау Фелиш («Бенфика»)
5. Джанлуиджи Доннарумма («Милан»)
6. Николо Дзаньоло («Рома»)
7. Мойзе Кин («Ювентус»)
8. Винисиус Жуниор («Реал»)
9. Деклан Райс («Вест Хэм»)
10. Ибраима Конате («Лейпциг»).
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