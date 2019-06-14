Олич: Если Дзюба хочет поиграть в Англии, то переходить надо сейчас, потом будет поздно Ранее форвард «Зенита» заявил, что готов рассмотреть вариант с переездом в Европу.

Бывший форвард московского ЦСКА Ивица Олич высказался о возможном переезде Артема Дзюбы в английскую премьер-лигу.

«Артем сейчас находится на пике, хотя ему же 31 год. Но если он хочет поиграть в Англии, то переходить надо в это трансферное окно, потом будет поздно. Б

удем честны: даже просто попасть в топовые команды будет нереально тяжело. А если каким-то чудом попадет – вряд ли будет играть. Но если он перейдет не в самую топовую команду, забьет 15 мячей, то легко может перейти в другую. Года три-четыре поиграть на самом высоком уровне у него есть», – цитирует Олича Sport24.ru.