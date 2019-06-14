Анатолий Тимощук: Месси достаточно 7,5 км за матч, но он сделает результат - Советский спорт
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14 июня 2019 18:17ФутболКоноплев Александр

Анатолий Тимощук: Месси достаточно 7,5 км за матч, но он сделает результат

Тимощук учился у Лобановского.

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук признался, что его давно привлекала футбольная статистика. Также украинский специалист отметил, что скорость футболиста важнее общего пробега за матч.

– Мне давно нравились и статистика, и аналитика в футболе. Еще в 1999-м в сборной Украины Лобановский считал ТТД на тренировках. Он давал упражнения на удержание мяча, один в один. На следующий день приходил и говорил: «Тимощук, с кем в паре играл? Почему у тебя 20 действий, а у него – 15?».

Сейчас возможностей стало больше: InStat, Wyscout. Я часто слышу, как игроки обсуждают свои показатели, они спрашивают о системах вычисления в тренировочном процессе: сколько пробежали, как восстанавливались. Смольников спрашивает про пробег и скорость. Оздоев, Шатов, Ракицкий тоже интересуются.

На общий пробег вряд ли стоит обращать внимание. Во-первых, все играют на разных позициях – к ним разные требования. Если одному игроку достаточно пробежать восемь километров, другому нужно десять. А есть Месси, которому достаточно 7,5, но он сделает результат, – приводит слова Тимощука «Советский спорт».

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