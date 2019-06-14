Анатолий Тимощук: Месси достаточно 7,5 км за матч, но он сделает результат

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук признался, что его давно привлекала футбольная статистика. Также украинский специалист отметил, что скорость футболиста важнее общего пробега за матч.
– Мне давно нравились и статистика, и аналитика в футболе. Еще в 1999-м в сборной Украины Лобановский считал ТТД на тренировках. Он давал упражнения на удержание мяча, один в один. На следующий день приходил и говорил: «Тимощук, с кем в паре играл? Почему у тебя 20 действий, а у него – 15?».
Сейчас возможностей стало больше: InStat, Wyscout. Я часто слышу, как игроки обсуждают свои показатели, они спрашивают о системах вычисления в тренировочном процессе: сколько пробежали, как восстанавливались. Смольников спрашивает про пробег и скорость. Оздоев, Шатов, Ракицкий тоже интересуются.
На общий пробег вряд ли стоит обращать внимание. Во-первых, все играют на разных позициях – к ним разные требования. Если одному игроку достаточно пробежать восемь километров, другому нужно десять. А есть Месси, которому достаточно 7,5, но он сделает результат, – приводит слова Тимощука «Советский спорт».
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