Неймара допрашивали в течение пяти часов

Нападающий «ПСЖ» Неймар пережил пятичасовой допрос по делу о возможном изнасиловании бразильской модели Наджилы Триндаде, передает Mundo Deportivo.
По словам прокурора, футболист не признал вину, но ответил на все вопросы следствия.
Ранее Неймар заявлял, что близость с Наджилой Триндаде была по обоюдному согласию. Девушка утверждает, что все было против ее воли.
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