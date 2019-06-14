Трахтенберг сообщил, что «Спартак» отказался продавать Зе Луиша в «Порту»

Директор департамента московского «Спартака» по связям с общественностью Леонид Трахтенберг сообщил о переговорах с «Порту» по трансферу нападающего Зе Луиша.
«Спартак» получил предложение от «Порту» по трансферу Зе Луиша и отказался. Что это значит? Мне нельзя говорить об этом», – сказал Трахтенберг для издания Maisfutebol, которое сообщает, что «драконы» предложили за игрока 8 млн евро.
По слухам, российский клуб готов отпустить 28-летнего нападающего, если за его переход предложат 10 млн евро.
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