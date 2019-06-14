Хохлов – о переходе Калинина: У «Динамо» четкий план на эту трансферную кампанию

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов обсудил с клубной пресс-службой переход российского защитника Игоря Калинина.
«С прошлой осени мы достаточно пристально следили за Игорем – нам импонировала его манера игры, спортивный характер, отношение к футболу. Считаем, что это молодой, амбициозный, эффективный футболист, обладающий хорошим набором качеств для успешной игры на своей позиции. По нашим оценкам, его потенциал еще до конца не раскрыт, Игорю есть куда расти и это привлекает, позволяет рассчитывать на будущий прогресс. Немаловажным фактором является и российское гражданство нашего новичка.
Предваряя вопросы об обилии игроков схожего амплуа, хочу сказать, что наша задача – создать в команде здоровую конкуренцию на каждую позицию. У нас есть четкий, продуманный план на эту трансферную кампанию, и мы верим, что клуб приложит все усилия для его воплощения.
А что касается позиции левого защитника, то хотим напомнить болельщикам и специалистам, что для того же Гриши Морозова «родным» является расположение на правом фланге защиты, и он, кстати, сам давно горит желанием проявить себя именно там. Так что все идет по плану, будем работать!», –
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