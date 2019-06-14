«Зенит» подписал экс-тренера «Ливерпуля», «Реала» и сборной России - Советский спорт
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14 июня 2019 20:05ФутболКоноплев Александр

«Зенит» подписал экс-тренера «Ливерпуля», «Реала» и сборной России

18 июля специалисту исполнится 40 лет.

Испанский тренер-физиотерапевт Феликс Ледесма подписал контракт с «Зенитом», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Ранее команду покинул соотечественник и коллега Ледесмы – Исаак Серрано.

Ранее 39-летний Ледесма работал в «Эстремадуре», «Ливерпуле», «Локомотиве», сборной России, «Реале» и китайском «Хэбэй Чайна Форчун».

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