«Зенит» подписал экс-тренера «Ливерпуля», «Реала» и сборной России

Испанский тренер-физиотерапевт Феликс Ледесма подписал контракт с «Зенитом», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Ранее команду покинул соотечественник и коллега Ледесмы – Исаак Серрано.
Ранее 39-летний Ледесма работал в «Эстремадуре», «Ливерпуле», «Локомотиве», сборной России, «Реале» и китайском «Хэбэй Чайна Форчун».
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