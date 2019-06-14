«Зенит» подписал экс-тренера «Ливерпуля», «Реала» и сборной России

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Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и Гассиева Серебряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.

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