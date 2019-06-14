«ПСЖ» сообщил об уходе Энрике с должности спортивного директора

Как сообщает пресс-служба «ПСЖ», португалец Антеру Энрике покинул пост спортивного директора клуба.
Отмечается, что его контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон
Напомним, Энрике начал работу в «ПСЖ» со 2 июня 2017 года. За это время клуб дважды выиграл чемпионат Франции, а также Кубок страны и Кубок лиги.
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