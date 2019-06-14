«ПСЖ» сообщил об уходе Энрике с должности спортивного директора - Советский спорт
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14 июня 2019 20:55ФутболГичунцев Артур

«ПСЖ» сообщил об уходе Энрике с должности спортивного директора

Ранее сообщалось, что его место займет бразилец Леонардо, покинувший этим летом итальянский «Милан».

Как сообщает пресс-служба «ПСЖ», португалец Антеру Энрике покинул пост спортивного директора клуба.

Отмечается, что его контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон

Напомним, Энрике начал работу в «ПСЖ» со 2 июня 2017 года. За это время клуб дважды выиграл чемпионат Франции, а также Кубок страны и Кубок лиги.

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