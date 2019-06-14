«ПСЖ» сообщил об уходе Энрике с должности спортивного директора

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Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш? В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.

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Лучшие кадры первого матча ЧМ-2018 Вспоминаем, как ровно год назад сборная России открыла чемпионат мира матчем с Саудовской Аравией (5:0).

Кубок взял тот, кто играл в хоккей. Не лучше в хоккей – а просто в хоккей! На месте работодателей Брюса Кассиди я бы не принимал никаких объяснений. Нечего объяснять, когда все настолько очевидно. А вот мне объясниться придется.

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