Луис Суарес: Мы с Месси поддержали Неймара. Ему сейчас очень тяжело

Форвард «Барселоны» Луис Суарес высказался о положении бразильского нападающего Неймара, который из-за травмы не сыграет на домашнем Кубке Америки.
«Мы с Месси разговаривали с Неймаром и поддержали его. Ему очень тяжело сейчас и грустно, потому что он пропустит Кубок Америки.
Разумеется, для сборной Бразилии это серьезная потеря, потому что Неймар – один из лучших в мире. С другой стороны, в этой команде хватает сильных игроков. Думаю, кто-то сможет заменить его.
Повторюсь, ему сейчас очень тяжело. Я знаю это, потому что мы дружим», – приводит слова Суареса Globo Esporte.
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