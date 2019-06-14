Луис Суарес: Мы с Месси поддержали Неймара. Ему сейчас очень тяжело - Советский спорт
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14 июня 2019 21:50ФутболГичунцев Артур

Луис Суарес: Мы с Месси поддержали Неймара. Ему сейчас очень тяжело

Ранее сообщалось, что игрок подозревается в изнасиловании.

Форвард «Барселоны» Луис Суарес высказался о положении бразильского нападающего Неймара, который из-за травмы не сыграет на домашнем Кубке Америки.

«Мы с Месси разговаривали с Неймаром и поддержали его. Ему очень тяжело сейчас и грустно, потому что он пропустит Кубок Америки.

Разумеется, для сборной Бразилии это серьезная потеря, потому что Неймар – один из лучших в мире. С другой стороны, в этой команде хватает сильных игроков. Думаю, кто-то сможет заменить его.

Повторюсь, ему сейчас очень тяжело. Я знаю это, потому что мы дружим», – приводит слова Суареса Globo Esporte.

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