В Голландии признан успешным эксперимент с отменой матчей в воскресные вечера «Аякс» отменил матчи в воскресенье.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) и дальше не будет проводить матчи чемпионата Голландии в воскресные вечера. Это сделано в интересах клубов, играющих в еврокубках, а также по просьбе болельщиков и муниципалитетов.

Впервые от вечерних матчей в воскресенье отказались перед сезоном-2018/19 в качестве эксперимента. Самая поздняя встреча в воскресенье начиналась в 16.45 по местному времени. Выход «Аякса» в полуфинал Лиги чемпионов подтвердил правильность выбранного пути, сообщается на сайте KNVB.