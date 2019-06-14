В Голландии признан успешным эксперимент с отменой матчей в воскресные вечера

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) и дальше не будет проводить матчи чемпионата Голландии в воскресные вечера. Это сделано в интересах клубов, играющих в еврокубках, а также по просьбе болельщиков и муниципалитетов.
Впервые от вечерних матчей в воскресенье отказались перед сезоном-2018/19 в качестве эксперимента. Самая поздняя встреча в воскресенье начиналась в 16.45 по местному времени. Выход «Аякса» в полуфинал Лиги чемпионов подтвердил правильность выбранного пути, сообщается на сайте KNVB.
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