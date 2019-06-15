Третья жена Георгиева ждет ребенка Хорошие новости из Болгарии.

Жена экс-полузащитника «Ахмата», «Амкара», «Рубина» и «Оренбурга» Благоя Георгиева объявила о своей беременности. Для Злайтки Райковой это будет первый ребенок, а для футболиста – четвертый. У хавбека есть три сына от двух предыдущих браков.

Как сообщает sportal.bg, пара ждет мальчика. Роды намечены на октябрь.

На счету Георгиева 17 мячей в 199 матчах в российской премьер-лиге.