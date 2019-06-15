Эквадор обыграл Италию в матче за бронзу молодежного ЧМ Итальянцы упустили медали.

В матче за третье место чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет Эквадор обыграл Италию – 1:0.

Судьба медалей решилась в дополнительное время. Единственный мяч на 104-й минуте провел полузащитник «Аукаса» Мина Ричард. На 95-й минуте итальянцы не реализовали пенальти.

В финале сыграют Украина и Южная Корея. Матч состоится 15 июня.