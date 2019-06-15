Двое воспитанников «Аякса» перейдут в «Витесс» - Советский спорт
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15 июня 2019 00:59ФутболКоноплев Александр

Двое воспитанников «Аякса» перейдут в «Витесс»

В команде Слуцкого пополнение.

17-летние футболисты «Аякса» Нури Эмре Аксит и Ян Билен продолжат карьеру в «Витессе», утверждает Ajax Showtime. Они сменят команду в статусе свободных агентов.

Защитник Аксит и хавбек Билен стали единственными игроками юниорской команды, которые решили покинуть амстердамский клуб. При этом у Аксита были предложения из Испании и Турции, но он выбрал «Витесс».

Напомним, что «Витесс» тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

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