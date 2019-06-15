Двое воспитанников «Аякса» перейдут в «Витесс»

17-летние футболисты «Аякса» Нури Эмре Аксит и Ян Билен продолжат карьеру в «Витессе», утверждает Ajax Showtime. Они сменят команду в статусе свободных агентов.
Защитник Аксит и хавбек Билен стали единственными игроками юниорской команды, которые решили покинуть амстердамский клуб. При этом у Аксита были предложения из Испании и Турции, но он выбрал «Витесс».
Напомним, что «Витесс» тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.
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