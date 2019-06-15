Адриен Рабьо: Я общался с «Ювентусом», но пока не могу ничего сказать - Советский спорт
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15 июня 2019 07:39ФутболЛипкин Антон

Адриен Рабьо: Я общался с «Ювентусом», но пока не могу ничего сказать

На правах свободного агента француз может перейти в любой клуб.

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо рассказал о том, где может продолжить карьеру.

«Мне очень нравится Италия, – приводит Corriere dello Sport слова 24-летнего француза, который проводит в этой стране свой отпуск. – Здесь замечательно, можно отдыхать и восстанавливаться. Ведь меня ждет насыщенный сезон.

«Ювентус» интересовался мной, мы общались, но пока не могу ничего сказать. Пока не знаю, где в итоге окажусь. Это великолепный клуб, в котором хотел бы играть любой футболист. Но то же самое касается и «Манчестер Юнайтед». Мне предстоит принять решение».

Напомним, 30 июня Рабьо станет свободным агентом и может перейти в любой клуб бесплатно. Из-за отказа продлевать контракт с «ПСЖ» полузащитник не играл во второй половине завершившегося сезона.

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