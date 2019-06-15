Михаил Вартапетов: Глушаков и Селихов должны начать сбор в общей группе

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о восстановлении игроков, которые были травмированы в конце прошлого сезона.
«Николай Рассказов восстановился и должен начать тренировки с первого сбора, – приводит «Р-Спорт» слова Вартапетова. – Артем Ребров проведет несколько дней индивидуальных занятий и будет в общей группе. (Денис) Глушаков и (Александр) Селихов? Все без исключения должны работать в общей группе».
Напомним, в субботу игроки «Спартака» пройдут медобследование перед началом подготовки к новому сезону.
С 16 по 21 июня команда будет тренироваться на базе в Тарасовке, а 22 июня проведет контрольный матч с «Сочи».
После этого команда отправится в Австрию, где примет участие в предсезонном турнире с участием «Краснодара», ЦСКА и «Ростова».
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