Михаил Вартапетов: Глушаков и Селихов должны начать сбор в общей группе Игроки «Спартака» проходят медосмотр перед началом подготовки к новому сезону.

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о восстановлении игроков, которые были травмированы в конце прошлого сезона.

«Николай Рассказов восстановился и должен начать тренировки с первого сбора, – приводит «Р-Спорт» слова Вартапетова. – Артем Ребров проведет несколько дней индивидуальных занятий и будет в общей группе. (Денис) Глушаков и (Александр) Селихов? Все без исключения должны работать в общей группе».

Напомним, в субботу игроки «Спартака» пройдут медобследование перед началом подготовки к новому сезону.

С 16 по 21 июня команда будет тренироваться на базе в Тарасовке, а 22 июня проведет контрольный матч с «Сочи».

После этого команда отправится в Австрию, где примет участие в предсезонном турнире с участием «Краснодара», ЦСКА и «Ростова».