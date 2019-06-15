Будущее Зе Луиша определится на следующей неделе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 июня 2019 14:08ФутболЛипкин Антон

Будущее Зе Луиша определится на следующей неделе

Форвард сохраняет возможность перехода в «Порту».

Форвард «Спартака» Зе Луиш по-прежнему сохраняет шансы на переход в «Порту», сообщает A Bola.

На этой неделе красно-белые отклонили первое предложение «драконов» в размере восьми миллионов евро. Ожидается, что переговоры продолжатся на следующей неделе, которая может оказаться решающей в вопросе будущего игрока.

Напомним, «Спартак» хочет получить за нападающего сборной Кабо-Верде 12 миллионов евро. При этом не исключено, что стороны могут договориться на десяти миллионах.

Отметим, что «Порту» уже согласовал с Зе Луишем условия личного четырехлетнего контракта.

Зе Луиш дебютировал в «Спартаке» 17 июля 2015 года в матче с «Уфой» (2:2) и, выйдя на замену, сразу забил гол. Всего за четыре года в клубе на его счету 35 голов в 109 матчах.

09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
13/06 22:00Футбол
Михаил Татаринов: В сборке Сашу и Пашу ждут зэковские законыИзвестный в прошлом советский хоккеист, которому довелось провести 11 месяцев в местах не столь отдаленных, высказался о новом повороте в судьбе Мамаева и Кокорина.
14/06 14:29Хоккей
Самая страшная история. Горе в семье вратаря Максима Соколова Оба его сына – 15-летний Арсений и 18-летний Максим – могут быть виновны в убийстве матери. Младший задержан в качестве подозреваемого, старший в больнице.   
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
03/06 18:00ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
13/06 19:30Футбол
Сергей Игнашевич: О моем тренерском кредо поговорим лет через двадцатьБывший защитник сборной России, ЦСКА и «Локомотива» поделился планами после своего назначения на пост главного тренера «Торпедо».
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
13/06 20:15Футбол
«Хаджи-младший перейдет в «Спартак», если его отец сменит Кононова»Вокруг красно-белых сейчас много трансферных слухов, связанных с Софьяном Ханни, Александром Ташаевым, Гилерме, Зе Луишем, Эсекиэлем Понсе… А мы решили рассказать о румынском плеймейкере Янисе Хаджи, сыне «карпатского Марадоны», за которого «Спартак» якобы готов заплатить 8,5 млн евро клубу «Вииторул».
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
14/06 17:00Футбол
Кокорин и Мамаев – это бесценно. Стоимость футболистов-уголовников рухнула до нуляВ обновленных рейтингах авторитетного агентства Transfermarkt рыночная цена Александра Кокорина и Павла Мамаева составила ноль евро.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
13/06 17:00Хоккей
1 января «Сент-Луис» был последним в регулярке. Ошеломительные цифры победыОбладатель Кубка Стэнли в цифрах.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
13/06 20:30Хоккей
Кубок Стэнли в «Бостоне» проиграл один человек. Гнусное предательство!Седьмой матч финала Кубка Стэнли я честно проспал. Утром начал смотреть хайлайты и на второй шайбе «Сент-Луиса» выпал в осадок. Такого гнусного предательства своей команды я не видел никогда!
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
13/06 22:15Футбол
«Ехать в лагеря – для чего? Мы не бандиты». Кокорин и Мамаев отправляются в колониюМосгорсуд отклонил апелляцию на приговор форварду «Зенита» Александру Кокорину и экс-полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.
13/06 23:30Футбол
Кубок Америки-2019: новый шанс для Месси выиграть титул со сборнойСегодня в Бразилии стартует Кубок Америки – главный турнир сборных этого лета. Лионелю Месси предоставляется очередной шанс выиграть хоть что-то со своей национальной командой.
13/06 15:00Хоккей
Валерий Брагин: Просто Тарасенко и Барбашев выбрали правильных женГлавный тренер молодежной сборной России – об обладателях Кубка Стэнли Владимире Тарасенко и Иване Барбашеве, с которыми ему довелось поработать.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
Новости
14:30 Хоккей Эрик Кристенсен: Слышал, что основным претендентом на Бобровского стал «Калгари»
14:23 Футбол «Наполи» планирует приобрести Лосано
14:22 Футбол Артем Ребров: Прооперированное плечо лучше, чем здоровое
14:14 Футбол Артем Тимофеев: Возвращение в «Спартак»? Это восхитительно
14:08 Футбол Будущее Зе Луиша определится на следующей неделе
14:06 Футбол Полоз может вернуться в «Ростов»
13:59 Футбол Денис Глушаков: Медосмотр прошел в рабочем режиме
13:44 Футбол Илья Кутепов: Полностью восстановился и готов к сборам
13:39 Баскетбол Мозгов может пропустить чемпионат мира
13:36 Фигурное катание Уно прибыл в России и присоединился к группе Тутберидзе
13:32 Футбол Тотти планирует покинуть «Рому»
13:20 ММА Виталий Минаков: Если Емельяненко продолжает карьеру - значит чувствует в себе силы
13:01 ММА Стали известны возможные соперники Емельяненко
12:56 Футбол Златко Далич: Россия ассоциируется с огромным успехом, гордостью и эмоциями
12:52 Футбол Божович рассчитывает получить российское гражданство
12:44 Футбол Николай Рассказов: Мне еще предстоит восстановление
12:38 Футбол Комбаров назвал слухами информацию о переходе в «Крылья Советов»
12:38 Хоккей Свитов стал игроком ярославского «Локомотива»
12:16 Футбол Ребко завершил карьеру игрока и намерен стать тренером
12:02 Хоккей Макдэвид должен успеть восстановиться к началу тренировочного лагеря
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика