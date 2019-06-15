Будущее Зе Луиша определится на следующей неделе Форвард сохраняет возможность перехода в «Порту».

Форвард «Спартака» Зе Луиш по-прежнему сохраняет шансы на переход в «Порту», сообщает A Bola.

На этой неделе красно-белые отклонили первое предложение «драконов» в размере восьми миллионов евро. Ожидается, что переговоры продолжатся на следующей неделе, которая может оказаться решающей в вопросе будущего игрока.

Напомним, «Спартак» хочет получить за нападающего сборной Кабо-Верде 12 миллионов евро. При этом не исключено, что стороны могут договориться на десяти миллионах.

Отметим, что «Порту» уже согласовал с Зе Луишем условия личного четырехлетнего контракта.

Зе Луиш дебютировал в «Спартаке» 17 июля 2015 года в матче с «Уфой» (2:2) и, выйдя на замену, сразу забил гол. Всего за четыре года в клубе на его счету 35 голов в 109 матчах.