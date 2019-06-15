Артем Тимофеев: Возвращение в «Спартак»? Это восхитительно

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев поделился впечатлениями от возвращения в состав красно-белых.
«Восхитительно», – приводит «Р-Спорт» слова 25-летнего игрока.
Напомним, 25-летний Тимофеев провел весеннюю часть сезона на правах аренды в «Крыльях Советов». В 12 матчах за команду он забил один гол и сделал одну результативную передачу.
В субботу игроки «Спартака» прошли меосмотр перед началом подготовки к новому сезону, которая стартует в понедельник со сбора в Тарасовке. В конце июня «Спартак» сыграет на турнире в Австрии с участием «Краснодара», ЦСКА и «Ростова».
В первом туре нового чемпионата красно-белые примут на «Открытие Арене» новичка чемпионата – «Сочи».
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