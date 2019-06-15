«Бавария» поздравила Кана с 50-летием

Оливер Кан, играя за «Баварию», семь раз признавался лучшим голкипером немецкой бундеслиги.
Трижды он был лучшим вратарем мира по версии IFFHS (1999, 2001, 2002).
В составе сборной Германии Кан стал чемпионом Европы 1996 года, а с «Баварией» выиграл Лигу чемпионов в 2001 году.
В 2021 году Оливер займет место Карла-Хайнца Румменигге на посту председателя правления мюнхенского клуба.
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