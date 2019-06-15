«Бавария» поздравила Кана с 50-летием - Советский спорт
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15 июня 2019 14:32ФутболСпирин Дмитрий

«Бавария» поздравила Кана с 50-летием

Бывшему вратарю мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Оливеру Кану сегодня исполняется 50 лет.

Оливер Кан, играя за «Баварию», семь раз признавался лучшим голкипером немецкой бундеслиги.

Трижды он был лучшим вратарем мира по версии IFFHS (1999, 2001, 2002).

В составе сборной Германии Кан стал чемпионом Европы 1996 года, а с «Баварией» выиграл Лигу чемпионов в 2001 году.

В 2021 году Оливер займет место Карла-Хайнца Румменигге на посту председателя правления мюнхенского клуба.

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