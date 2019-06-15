Рибери планирует играть еще два сезона - Советский спорт
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15 июня 2019 17:55ФутболСпирин Дмитрий

Рибери планирует играть еще два сезона

Бывший вингер «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери не планирует завершать карьеру игрока.

«Я все еще голоден. Думаю, еще многое могу дать своей новой команде. Хотел бы играть за большой клуб еще два сезона. Для меня важен новый вызов», - заявил Рибери.

Франк Рибери играл за «Баварию» с 2007 по 2019 год. В составе команды он выиграл Лигу чемпионов (2013) и 9 раз становился чемпионом Германии.

Пока неясно, где 36-летний француз продолжит карьеру.

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