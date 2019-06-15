Лионель Скалони: Месси рожден, чтобы играть в футбол и побеждать - Советский спорт
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15 июня 2019 18:13ФутболСпирин Дмитрий

Лионель Скалони: Месси рожден, чтобы играть в футбол и побеждать

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони похвалил Лионеля Месси.

«Хочу подчеркнуть энтузиазм Лионеля. Он рожден, чтобы играть в футбол. Рожден, чтобы побеждать... Мы впечатлены его энтузиазмом. Нас всех делает невероятно счастливыми тот факт, что Лионель хочет побеждать вместе с нами», - цитирует Скалони агентство Reuters.

Напомним, сборная Аргентины с Месси в составе стартует на Кубке Америки-2019, который проходит в Бразилии.

На стадии группового этапа турниры аргентинцы сыграют с командами Колумбии, Парагвая и Катара.

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