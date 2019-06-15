Украинец Данченко вернулся в РПЛ

«Рубин» сообщил о переходе защитника донецкого «Шахтёра» Олега Данченко. Футболист заключил четырехлетний контракт.
Ранее Данченко выступал за «Анжи» и «Енисей». На его счету три мяча в 39 матчах в российской премьер-лиги.
Олегу Данченко – 23 года.
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