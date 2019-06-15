Украинец Данченко вернулся в РПЛ - Советский спорт
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15 июня 2019 18:16Футбол

Украинец Данченко вернулся в РПЛ

Возвратили Данченко, а страдает Ракицкий.

«Рубин» сообщил о переходе защитника донецкого «Шахтёра» Олега Данченко. Футболист заключил четырехлетний контракт.

Ранее Данченко выступал за «Анжи» и «Енисей». На его счету три мяча в 39 матчах в российской премьер-лиги.

Олегу Данченко – 23 года.

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