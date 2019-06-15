Погба угрожает «Манчестер Юнайтед» бойкотом - Советский спорт
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15 июня 2019 19:13ФутболСпирин Дмитрий

Погба угрожает «Манчестер Юнайтед» бойкотом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен добиваться перехода в «Реал» любыми способами.

26-летний футболист готов устроить бойкот, если руководство английского клуба не будет продавать его, сообщает ABC.

Первым шагом станет трансферный запрос от француза. Если «МЮ» не отреагирует на это, есть вероятность, что Погба откажется принимать участие в предсезонной подготовке.

Ранее сообщалось, что в возвращении полузащитника сборной Франции также заинтересован туринский «Ювентус».

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