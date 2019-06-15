«Порту» увеличит на 50 % предложение по Зе Луишу Зе Луиш может вернуться в Португалию.

«Порту» готов увеличить предложение по форварду «Спартака» Зе Луишу, утверждает A bola.

Ранее лиссабонский клуб предлагал за африканца восемь миллионов евро. Теперь он готов он предложить 12 миллионов евро, то есть на 50 % больше. Сделка может состояться на следующей неделе.

В сезоне-2018/19 Зе Луиш провел 36 матчей за «Спартак», забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Считается, что Зе Луиша требует приобрести главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау, который работал с Зе Луишем в «Браге».