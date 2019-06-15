Денис Глушаков: Я делал все во благо «Спартака». Какие ко мне претензии? - Советский спорт
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15 июня 2019 20:38ФутболКоноплев Александр

Денис Глушаков: Я делал все во благо «Спартака». Какие ко мне претензии?

Глушаков сказал много хороших слов о «Спартаке».

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал в своем инстаграме обращение к болельщикам. В нем футболист отметил, что всегда говорил правду в глаза тренеру.

Слова футболиста можно посчитать за прощальные.

– Уверен, что футболисты с персоналом подтвердят: я бился за команду и за коллектив. Всегда! Говорил все в глаза тренеру и команде. Делал все, чтобы «Спартак» добивался результата! Жаль, что за все это время никто так и не объяснил мне суть своих претензий, не встретился со мной! Сейчас я лишь еще раз хочу сказать, что делал все возможное во благо команды, которая выбрала меня капитаном, – написал футболист в своем Инстаграме.

Ранее сообщалось, что Глушаков уйдет в «Ростов».

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