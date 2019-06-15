Евгений Кафельников: Глушаков остается в «Спартаке» - Советский спорт
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15 июня 2019 20:39Футбол

Евгений Кафельников: Глушаков остается в «Спартаке»

Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в своем телеграме сообщил, что красно-белые не намерены расставаться с капитаном команды Денисом Глушаковым.

Напомним, что в сеть неоднократно выкладывались записи, из которых можно сделать вывод, что Глушаков был инициатором ухода с поста главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. В связи с этим на протяжении последнего сезона болельщики московского клуба призывали руководство красно-белых расстаться с футболистом.

Ранее Денис в своем инстаграме заявил, что не понимает суть претензий к своей персоне со стороны болельщиков.

«Верны оказались слухи последних двух недель, что Глушаков остается в «Спартаке», – пишет Кафельников. – Дело тут в том, о чем говорил Леонид Арнольдович «деньгами упакован он полностью», то есть в России Денис за такие средства никому не нужен, а неустойку полную за разрыв контракта клуб ему отказывается платить.

Что делать в таком случае, когда ты заложник ситуации? Правильно! Главное не то, что было, а как про это написать. Захотел бы Денис внести ясность, чувствовал за собой правду, сделал бы это давно, как например Макс Калиниченко, увидел ложь в твиттере, касательно Кавенаги и команды, сказал болельщикам прямо, что они «оборзели (слово исправлено, - прим. ред.)..», рассказывая, зачем и почему. И к Максу не у кого вопросов больше не было, он настоящий спартаковец и хороший игрок.

А сейчас после поста Дениса в инстаграме начнется опять кампания по обелению его блогерами и журналистами, двое молодых и перспективных точно этому рады – паек вернулся.

Как Денис «выкладывался полностью», мы все видели в матче с «Тосно», в любом случае, при моей личной беседе с Массимо Каррерой, я слышал совершенно другое, касательно того, что выложили в инстаграме Дениса.
Другой вопрос, терпеть такое за свои деньги, я лично не намерен, убеждаюсь в том, что всё сделал правильно и отказался продлевать свой абонемент».

В минувшем сезоне в РПЛ Глушаков провел 18 матчей и забил 3 гола.

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