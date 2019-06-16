Сборная Колумбии победила Аргентину на Кубке Америки 16 июня сборная Колумбии победила команду Аргентины на Кубке Америки-2019 (2:0).

Мячи забили Роджер Мартинес и Дуван Сапата.

Для Аргентины это поражение стало первым на Кубке Америки с 2007 года (в основное время). Тогда аргентинцы в финале уступили Бразилии со счетом 0:3.

Во втором туре сборная Аргентины сыграет с командой Парагвая, а Колумбия — с Катаром. Оба матча пройдут в ночь на 20 июня по московскому времени.