Лионель Скалони: Во втором тайме Аргентина превосходила Колумбию Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение команды в матче с Колумбией на Кубке Америки (0:2).

«Мы хорошо играли в первые 20 минут, но затем до перерыва много теряли мяч. Во втором тайме нам удалось всё исправить. Мы превосходили Колумбию. Показывали свою лучшую игру, но они забили на контратаке.Думаю, состояние поля было плачевным, а это ведь только первая игра. Представьте, что здесь будет после трех матчей», - цитирует Скалони «Газета.ру».

Для Аргентины это поражение стало первым на Кубке Америки с 2007 года (в основное время). Тогда аргентинцы в финале уступили Бразилии со счетом 0:3.

Во втором туре сборная Аргентины сыграет с командой Парагвая, а Колумбия — с Катаром. Оба матча пройдут в ночь на 20 июня по московскому времени.