«Наполи» купит у «Ромы» Маноласа

По информации итальянских СМИ, самому игроку предложен пятилетний контракт.
На следующей неделе представители «Наполи» встретятся с Мино Райолой, агентом Маноласа, чтобы согласовать все детали по трансферу.
Напомним, Костас перешел в «Рому» из «Олимпиакоса» летом 2014 года за 15 миллионов евро и с тех пор провел за команду 206 матчей.
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