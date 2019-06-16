«Наполи» купит у «Ромы» Маноласа - Советский спорт
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16 июня 2019 12:12ФутболСпирин Дмитрий

«Наполи» купит у «Ромы» Маноласа

«Наполи» готов заплатить «Роме» отступные в размере 36 миллионов евро за греческого защитника Костаса Маноласа.

По информации итальянских СМИ, самому игроку предложен пятилетний контракт.

На следующей неделе представители «Наполи» встретятся с Мино Райолой, агентом Маноласа, чтобы согласовать все детали по трансферу.

Напомним, Костас перешел в «Рому» из «Олимпиакоса» летом 2014 года за 15 миллионов евро и с тех пор провел за команду 206 матчей.

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