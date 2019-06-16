Джанлуиджи Буффон: Я закончу карьеру через 12 месяцев или через 15 дней

«ПСЖ» еще пять месяцев назад сообщил мне, что в конце сезона у меня будет роль запасного вратаря. С января у меня было достаточно времени, чтобы подумать об этом, и я пришел к выводу, что это не для меня.
Сейчас я нахожусь в состоянии покоя, в состоянии полного расслабления, когда все открыто для меня, и все это может закончиться через 12 месяцев или через 15 дней.
Я получил несколько хороших предложений, но если мне не хватает драйва, который я ищу, то я мог бы подарить себе год, который потрачу на себя», - заявил Буффон.
Ранее стало известно, что 41-летний вратарь покинул «ПСЖ» по окончании сезона-2018/19.
Сообщалось о том, что Буффон может вернуться в «Парму» - в команду, где он начинал карьеру в серии А.
Валерий Брагин: Просто Тарасенко и Барбашев выбрали правильных женГлавный тренер молодежной сборной России – об обладателях Кубка Стэнли Владимире Тарасенко и Иване Барбашеве, с которыми ему довелось поработать. Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Почему НХЛ – лучшая лига мира. Колонка Виталия СлавинаВ НХЛ опять новый чемпион. Применительно к североамериканской лиге именно это меня потрясает больше всего. Не забудем и о том, что Новый год «Сент-Луис» встретил… на последнем месте в общей таблице. Настоящий индеец! Кто привел «Сент-Луис» к победе (это сказка!)А самое удивительное то, что тренер встал у руля команды, когда она была на последнем месте в НХЛ. Барриос круче Паредеса! У Аргентины почти не было шансов против КолумбииКоманда двух Лионелей – Месси и нового главного тренера Скалони – стартовала на 46-м Кубке Америки с поражения от колумбийцев
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. «Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Эмерик Лапорт: Вранье обо мне ранит моих близкихИнтервью с футболистом, который никогда не дает интервью. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Кокорин и Мамаев – это бесценно. Стоимость футболистов-уголовников рухнула до нуляВ обновленных рейтингах авторитетного агентства Transfermarkt рыночная цена Александра Кокорина и Павла Мамаева составила ноль евро. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Кубок Стэнли в «Бостоне» проиграл один человек. Гнусное предательство!Седьмой матч финала Кубка Стэнли я честно проспал. Утром начал смотреть хайлайты и на второй шайбе «Сент-Луиса» выпал в осадок. Такого гнусного предательства своей команды я не видел никогда! Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом. Кубок Америки-2019: новый шанс для Месси выиграть титул со сборнойСегодня в Бразилии стартует Кубок Америки – главный турнир сборных этого лета. Лионелю Месси предоставляется очередной шанс выиграть хоть что-то со своей национальной командой. Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и «Краснодар» стартуют раньше остальныхКак и где следить за ярким предсезонным турниром. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд. Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»! Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе». Владимир Плющев: Тарасенко никогда не мутил воду, а осаждал тех, кто это делалЗаслуженный тренер России, который работал в юниорских сборных с Владимиром Тарасенко, рассказал о свежеиспеченном обладателе Кубка Стэнли. Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки. Самая страшная история. Горе в семье вратаря Максима Соколова Оба его сына – 15-летний Арсений и 18-летний Максим – могут быть виновны в убийстве матери. Младший задержан в качестве подозреваемого, старший в больнице.