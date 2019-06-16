Джанлуиджи Буффон: Я закончу карьеру через 12 месяцев или через 15 дней - Советский спорт
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16 июня 2019 12:18ФутболСпирин Дмитрий

Джанлуиджи Буффон: Я закончу карьеру через 12 месяцев или через 15 дней

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал о своих планах.

«ПСЖ» еще пять месяцев назад сообщил мне, что в конце сезона у меня будет роль запасного вратаря. С января у меня было достаточно времени, чтобы подумать об этом, и я пришел к выводу, что это не для меня.

Сейчас я нахожусь в состоянии покоя, в состоянии полного расслабления, когда все открыто для меня, и все это может закончиться через 12 месяцев или через 15 дней.

Я получил несколько хороших предложений, но если мне не хватает драйва, который я ищу, то я мог бы подарить себе год, который потрачу на себя», - заявил Буффон.

Ранее стало известно, что 41-летний вратарь покинул «ПСЖ» по окончании сезона-2018/19.

Сообщалось о том, что Буффон может вернуться в «Парму» - в команду, где он начинал карьеру в серии А.

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