Салах отказался переходить в «Реал» или «Ювентус» - Советский спорт
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16 июня 2019 12:42ФутболСпирин Дмитрий

Салах отказался переходить в «Реал» или «Ювентус»

Нападающий Мохамед Салах намерен продолжить карьеру в «Ливерпуле».

По информации Mirror, в переходе 26-летнего форварда были заинтересованы «Реал» и «Ювентус».

Эти клубы были готовы заплатить за Салаха 150 миллионов фунтов, но сам футболист намерен провести в «Ливерпуле» еще как минимум один сезон.

В прошедшем сезоне Мохамед Салах выиграл с английским клубом Лигу чемпионов.

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