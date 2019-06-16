«Зенит» интересуется Баделем

30-летний Бадель потерял место в стартовом составе «Лацио». Он хотел бы уйти в клуб, где получит регулярную игровую практику.
По сообщениям итальянских СМИ, Беделем интересуются «Зенит», «Фенербахче» и «Бордо».
Отметим, что об интересе «Зенита» к этому игроку сообщалось еще во время чемпионата мира-2018 в России.
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