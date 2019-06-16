ВИДЕО ДНЯ: В Бразилии голкипер вернулся в свои ворота на мотоцикле

Вратарь одной из команд принял участие в розыгрыше углового. Во время исполнения удара к полю подъехал мотоциклист. Эпизод завершился неточным ударом головой.
После этого голкипер, чтобы побыстрее вернуться к своим воротам, сел на заднее сиденье мотоцикла и проехал через все поле.
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