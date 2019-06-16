ВИДЕО ДНЯ: В Бразилии голкипер вернулся в свои ворота на мотоцикле Курьезный эпизод произошел во время любительского футбольного матча в Бразилии.

Вратарь одной из команд принял участие в розыгрыше углового. Во время исполнения удара к полю подъехал мотоциклист. Эпизод завершился неточным ударом головой.

После этого голкипер, чтобы побыстрее вернуться к своим воротам, сел на заднее сиденье мотоцикла и проехал через все поле.