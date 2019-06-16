Лэмпард согласился возглавить «Челси»

По информации Daily Mail, владелец лондонского клуба Роман Абрамович пообещал Лэмпарду, что он будет занимать пост наставника команды по меньшей мере два года.
В данный момент Фрэнк Лэмпард возглавляет клуб чемпионшипа «Дерби Каунти». «Челси» придется заплатить за тренера компенсацию в размере четырех миллионов фунтов.
Ожидается, что нынешний главный тренер «Челси» Маурицио Сарри возглавит «Ювентус».
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