Лэмпард согласился возглавить «Челси» Фрэнк Лэмпард дал устное согласие на то, чтобы стать главным тренером «Челси».

По информации Daily Mail, владелец лондонского клуба Роман Абрамович пообещал Лэмпарду, что он будет занимать пост наставника команды по меньшей мере два года.

В данный момент Фрэнк Лэмпард возглавляет клуб чемпионшипа «Дерби Каунти». «Челси» придется заплатить за тренера компенсацию в размере четырех миллионов фунтов.

Ожидается, что нынешний главный тренер «Челси» Маурицио Сарри возглавит «Ювентус».