В АПЛ будут играть мячом с розовыми вставками (фото) - Советский спорт
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16 июня 2019 15:18ФутболСпирин Дмитрий

В АПЛ будут играть мячом с розовыми вставками (фото)

Представлен официальный мяч английской премьер-лиги на сезон-2019/20.

Новый мяч АПЛ модели Nike Merlin - белый с темно-синими и розовыми вставками. Полностью в розовом цвете выполнена эмблема Nike.

Новый чемпионат Англии начнется 9 августа.

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